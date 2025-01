Saluzzo: il nuovo refettorio delle medie "Rosa Bianca" apre il 7 gennaio

Martedì 7 gennaio 2025. Sarà il primo giorno di scuola dell’anno e sarà anche quello dell’apertura, per la prima volta, del nuovo locale refettorio delle medie “Rosa bianca”, realizzato con finanziamento Pnrr da 1 milione e 126 mila euro sotto il campetto da basket (che nelle prossime settimane sarà rimesso in funzione).

I primi a consumare pasti nel nuovo locale con finestroni che si affacciano sul giardino delle scuole sono i piccoli alunni della “Pivano” per il loro rientro settimanale del martedì. In precedenza utilizzavano il refettorio dell’asilo “Regina Margherita” con cui il Comune di Saluzzo aveva stipulato una convenzione. Stessi locali usati anche da ragazze e ragazzi delle Medie ad indirizzo musicale che si fermavano al giovedì. Anche loro dal 9 gennaio potranno usare la nuova mensa “interna”. Infine, a servirsi del grande refettorio saranno gli iscritti al nuovo servizio di Doposcuola comunale per le medie che è al via da mercoledì 8 gennaio.

In questi primi mesi, è stato attivato il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 13,55 alle 16,55, con educatori e personale ingaggiato dal Comune stesso. Con l’apertura del nuovo refettorio, tutte le scuole dall’Infanzia alle Medie a Saluzzo sono dotate di servizio mensa. Da settembre, infatti, gli alunni della Primaria “Costa” nel giorno del rientro usano i locali realizzati nel seminterrato, anche in questo caso con fondi Pnrr. Bambine e bambini della Primaria “Musso” utilizzano il salone della materna “Ilaria Alpi”.

Chi frequenta la Primaria “Dalla Chiesa”, unico plesso al momento ad avere il cosiddetto “tempo pieno”, si serve del refettorio e della cucina in condivisione con la materna “Alessi”.

“Siamo felici che con l'inizio del 2025 - dice l’assessora all’Istruzione Fiammetta Rosso - anche il nuovo refettorio della scuola media Rosa Bianca diventi operativo per accogliere gli studenti nei giorni del rientro pomeridiano e gli iscritti al nuovo servizio di doposcuola comunale. Quest’ultimo parte ad anno scolastico iniziato, ma speriamo venga incontro alle esigenze delle famiglie di modo da proseguirlo ed implementarlo fin dall'inizio del prossimo”.