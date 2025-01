Visita speciale allo stabilimento “Rivoira Frutta” per i corsi delle “Tre Età” di Verzuolo

Mercoledì 8 gennaio è in programma un appuntamento speciale per coloro che frequentano i corsi delle “Tre Età” di Verzuolo: i partecipanti avranno l’opportunità di visitare lo stabilimento del Gruppo Rivoira, situato a Falicetto. Questa azienda locale vanta una storia imprenditoriale che affonda le sue radici nel primo dopoguerra, grazie all’intuizione e all’intraprendenza di Giovanni Rivoira. Pioniere dell’innovazione in agricoltura, Rivoira si dedicò con successo al settore della produzione e del commercio della frutta.

Il ritrovo è previsto direttamente presso i parcheggi dello stabilimento, in via Mattona 174, a Falicetto di Verzuolo, alle 14,45.

Attualmente, il Gruppo Rivoira è tra i leader privati del settore nella commercializzazione di mele, kiwi, frutta a nocciolo e ciliegie. In particolare, rappresenta il principale operatore del settore in Piemonte. L’azienda controlla il 100% dei frutteti, lavorando quotidianamente per garantire i più alti standard qualitativi.

Tra i prodotti di punta dell’azienda spiccano le “mele” Rivoira, rinomate a livello mondiale per il loro valore nutrizionale. Il panorama varietale è diversificato, includendo Crimson Snow, Ambrosia, Kissabel, Sambòa e molte altre varietà. Il Gruppo Rivoira è impegnato nella produzione di frutti con un ridotto utilizzo di prodotti fitosanitari, limitando al massimo il numero di principi attivi e il loro residuo, pur mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche e la qualità del prodotto.

L’assessore alla Cultura Laura Lovera, insieme all’Amministrazione Comunale, desidera ringraziare il Gruppo Rivoira per l’accoglienza e la collaborazione offerta per questa iniziativa.

“Sarà un’occasione unica – afferma Laura Lovera - per conoscere da vicino una realtà imprenditoriale che unisce tradizione, innovazione e attenzione all’ambiente”.