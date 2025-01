Cuneo, al via i nuovi appuntamenti con l'associazione culturale Rigenerazione

Tutto pronto a Cuneo per la rassegna degli appuntamenti culturali del 2025 con l'associazione Rigenerazione.

"Eccoci nel nuovo anno che ci vede nuovamente propositivi, e come inizio ripartiamo con gli Incontri Culturali che suscitano sempre molto interesse e partecipazione - spiegano dall'associazione culturale Rigenerazione -.Quest'anno si realizzeranno tre incontri: due dedicati alla storia dell'arte e uno sulla tradizione delle corride".



Il primo incontro, aperto a tutti, sarà mercoledì 8 gennaio alle ore 18,30 sulla storia dell'arte del Novecento, prima parte; si inizierà dalla trasformazione dell'Impressionismo fino al Surrealismo, verranno attraversate alcuni delle principali correnti delle sperimentazioni creative dei primi decenni del secolo scorso, come gli Fauves, il Cubismo, l'Astrattismo e il Surrealismo. A marzo si svolgerà la seconda parte. Gli incontri saranno realizzati dall'operatore artistico Domenico Olivero.



Il secondo incontro, che si svolgerà a Febbraio, sarà uno speciale approfondimento sul mondo delle corride e avrà come titolo "La corrida: Tradizione o crudeltà?” relatore Giancarlo Cagnoni che ci parlerà di questa storica tradizione spagnola fra emozioni e critica delle correnti ambientalistiche.



L'ingresso è libero e gratuito, ma invitiamo alla consumazione presso il locale, per ringraziare dell'ospitalità.