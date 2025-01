Fa tappa a Mondovì la rassegna "Nel segno della luce"

All’inizio del 2025 la onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”, per la sensibilità del sindaco Luca Robaldo, ha potuto fissare una presenza d’arte fotografica all’Antico Palazzo di Città, a Piazza, culla della cultura, con le opere del cuneese Paolo Leone.

La rassegna “NEL SEGNO DELLA LUCE” sarà visitabile dal 12 al 21 aprile. Il critico d’arte Remigio Bertolino in una ampia nota evidenzia “Il fotografo dedica alla città di Mondovì alcune immagini dal forte impatto emotivo come quelle dei “Fuochi” e della “Mongolfiera”. Le fotografie dei fuochi artificiali per la festività della Vergine del Monteregale sono state scattate in splendidi notturni con il cielo scandito dai razzi che si aprono come rose multicolori nel cielo sopra Piazza. La mongolfiera è colta in volo verso la cima innevata e biforcuta della Bisalta in uno squarcio di azzurro dove pare effondere una bianca scia come spuma al passaggio di una nave in mare aperto.”

Giacchè i locali dell’edificio comunale sono molti, si affiancherà pure una collettiva ideata dal pittore Bruno Capellino, profondamente ancorato a Piazza, denominata "J'amis", per rappresentare una gran riunione di colleghi a lui vicini per affettuosa colleganza: Gianni Bava, Claudio Manoni, Gianni Vigna, Sergio Bruno, Lorenza Cambioli, Paola Meineri Gazzola, Ornella Pozzetti, Ernesto Billò, Ivo Bruschi, Eros Bracco, G.l. Pochini Fenoglio. Assieme Capellino ha voluto aggiungere un pizzico di retrospettiva assai qualificata: Nino Fracchia,Giovanni Gagino, Corrado Ambrogio, Buròt Francesco Russo.