"Grazie ai Vigili del Fuoco che mi hanno tranquillizzata e protetta"

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Direttore,

volevo spendere due parole per l’intervento dei vigili del fuoco presso la mia abitazione, avvenuto il 5 gennaio.

Per mia fortuna, in passato non ho mai avuto bisogno di chiamare il 112. Ieri, nel panico, mi sono trovata a dover comporre quel numero. Volevo ringraziare la persona che mi ha risposto e inoltrato la chiamata poi ai Vigili del fuoco, gentilissima e nonostante la mia agitazione, ha saputo farmi semplici domande per attivare la chiamata.

I vigili in una decina di minuti sono arrivati e hanno iniziato il loro lavoro. Persone preparate e pronte, gentili e rassicuranti. Nella nostra disperazione e agitazione, hanno saputo tranquillizzarci e fare il loro dovere con una professionalità straordinaria.

So bene che è il loro mestiere, ma credo che spendere due parole di ringraziamento sia il mio di dovere. Come cittadina, mi sono sentita protetta.

Ringrazio ancora il corpo dei Vigili del Fuoco di Saluzzo e tutti quelli che ogni giorno rischiano la loro vita per spegnere incendi.

Lettera firmata