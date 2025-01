Cherasco: l’associazione "Harold Haupwood" presenta il calendario 2025 e lo spettacolo “Due risate in compagnia”

L’ultimo giorno del 2024 una delegazione dell’associazione "Harold Haupwood" e dell’Avis Cherasco ha consegnato al sindaco Claudio Bogetti, alla presenza anche del vicensidaco Umberto Ferrondi e dell’assessora Agnese Dogliani, il calendario dell’anno 2025.

12 tavole per i 12 mesi dell’anno realizzate dai ragazzi delle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado di Cherasco, Roreto e Narzole, con la collaborazione del Sorriso di Cherasco, Il Sole a mezzanotte, la Banda Musicale Monsignor Calorio e il CSV (Cuneo Società Solidale).

Il calendario 2025 è dedicato alla gentilezza, si legge nella prima pagina: «“Sii gentile e abbi coraggio”. Questa frase, scritta da Anne Frank all’interno della copertina del suo diario manoscritto, è un’espressione dolce nell’epoca buia in cui si è trovata a vivere. Anche oggi, quando guardiamo ciò che accade nel mondo attraverso i mass media, siamo spesso messi di fronte al lato oscuro del nostro tempo: le guerre e la povertà che affliggono molto popoli, ma, ancor di più, le parole ed i gesti violenti che sono diventati, tristemente, parte della quotidianità in ogni contesto dalla scuola alla famiglia, dalla strada ai social. Per uscire da questa situazione, è indispensabile riscoprire il valore della gentilezza».

L’occasione per presentarlo sarà l'appuntamento di sabato 18 gennaio al Teatro Salomone, alle ore 21, dopo lo spettacolo "Due risate in compagnia"; lo stesso verrà distribuito gratuitamente durante la serata.

Con l'occasione, verranno anche celebrati e premiati i "Presepi di Cherasco", allestiti lungo il viale del castello negli incavi dei platani secolari. Durante l’appuntamento teatrale ci saranno momenti di intrattenimento e varietà.

Ingresso libero.