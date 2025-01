A Pontechianale c'è Scivolandia, la gara di slitte più folle delle Alpi

Arrivano da tutta la Provincia di Cuneo, dalle Langhe e dal Torinese i dieci equipaggi che sabato 11 gennaio si sfideranno nella gara delle slitte più folle delle Alpi. La quinta edizione di Scivolandia segna la sua consacrazione: oltre 60 partecipanti, un pubblico atteso di oltre 800 persone… e una madrina d’eccezione: Upasana Sankhwar.



LA SPECIAL GUEST

A qualcuno all’ombra del Monviso dirà poco, ma la trentenne di Kampur (India), è una vera vedette delle passerelle. Testimonial dei brand Luxottica e Novotel e dei marchi dell’haute couture La Sposa Estiense e Amina Muaddi, la modella internazionale ha trionfato al concorso Miss Asia World 2019, e, nello stesso anno, alla rassegna Miss Lady Universe a Sofia.

Sarà a Pontechianale per giudicare insieme agli altri esperti i “bolidi” in picchiata giù per la nuova pista di Pineta Nord (ancora più ripida e adrenalinica rispetto al passato). Per Upasana Sankhwar si tratta un nuovo capitolo della sua vita dopo un rientro, a passo lento dopo la gravidanza, sul red carpet: nel 2023 è stata protagonista al Global Model in the World in Antalia, Turchia. Quindi una partecipazione di primo piano alla Fashion Week di Milano e l’ingresso in top five, nel settembre 2024 a Beirut, al prestigioso galà mondiale Miss Tourism.



LA GIURIA E LO SHOW

Scivolandia 2025 sarà potenziata in tutti gli aspetti tecnici, sonori e visivi, grazie all’ingresso di un main sponsor che ha creduto nell’evento e intende aiutare la Pro loco e l’ideatore Andrea Caponnetto a rendere la kermesse un “must” dell’inverno in valle Varaita: il Gruppo Monviso Immobiliare sarà al cancelletto di partenza con una slitta fuori concorso e, con Ivan Grondona, presenzierà in giuria. Al suo fianco, oltre a Miss Asia Upasana, l’esperta di allestimenti e scenografie Marete Lukaj e il presidente della Pro loco Giacomo Arnaudo. Il presidente della giuria è l’Eccellente Artigiano del ferro Lionello Giusiano.

Il team di animazione e conduzione capitanato dall’art director Andrea Caponnetto propone come seconda voce, inviata dal cucuzzolo della partenza, Paola Anghilante; alla consolle Johnny Manfredi e Niko. I ragazzi dell’Agenzia Acca coordineranno il lavoro video, foto e digitale.

IN PICCHIATA

Salvo adesioni dell’ultim’ora, sono iscritti al Scivolandia 2025: La compagnia del Vitello di Carmagnola e Viù (To), Viva la Biga (Morra d’Alba), Boys on fire (Bernezzo), Se sei incerto tieni aperto (Cavallermaggiore), Il lato oscurissimo (Villafalletto), gli unici portacolori della valle Varaita Simone&Ricky e tre equipaggi della valle Maira (sui primi due gradini del podio lo scorso anno): L’Acquario (Dronero), Ciuctabbies (Roccabruna) e la new entry Goldrake ‘d Drunè (Roccabruna e Caraglio). Ad avviare danze, come apripista, la slitta di Monviso Immobiliare.

ORARI

Lo spettacolo per il pubblico è gratuito. Lo show musicale che apre e accompagna le discese coinvolgerà tutti a partire dalle 20: ritrovo sulle piste di Pineta Nord. Dopo le premiazioni, intorno alle 22,30, la notte disco sarà ospitata nel salone del vicino Libac. Oltre al podio degli equipaggi che “conquisteranno” la giuria, sono previsti svariati premi singoli e un premio speciale per la tifoseria che meglio incarna lo spirito di Scivolandia.