Calcio Femminile, la Freedom FC Women si rinforza: ecco Caterina Fracaros

La Freedom FC Women è lieta di annunciare l'approdo in biancoblu di Caterina Fracaros.

Nata a Palmanova, terzino sinistro classe 2001, Caterina ha iniziato a giocare a calcio all'età di 5 anni nella Pro Cervignano, di cui vestirà la maglia per nove stagioni, prima di passare al Pordenone.

Dal 2016 al 2019, milita nel Tavagnacco, in Primavera e, poi, in Prima Squadra nella massima serie.

Ingaggiata dall'Inter, gioca successivamente con Cittadella, Brescia e Parma, in Serie B. Nell'estate del 2024, il Napoli, con cui è tornata in Serie A nella prima parte della stagione corrente.

Una preziosa ed importante pedina a disposizione di mister Mauro Ardizzone, in vista della ripresa del campionato (domenica 12 gennaio alle 14.30, in casa, contro la Vis Mediterranea). Caterina Fracaros, che può vantare esperienze anche con le nazionali giovanili Under 17, 19 e 23, arriva a Cuneo dall'Inter con la formula del prestito ed indosserà la casacca numero 25.