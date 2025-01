Il grazie dalla presidente di "Insieme per l'India ODV" a chi ha donato nella raccolta fondi di Natale

Riceviamo e pubblichiamo:

In qualità di Presidente di Insieme per l’India ODV, a nome dei volontari, dei nostri partner in India e Tanzania, dei nostri poveri ringrazio tutte le persone che, in occasione del Natale appena trascorso, hanno aderito e collaborato alla nostra raccolta fondi e alle nostre proposte solidali, a chi si è ricordato di noi in momenti di gioia o tristi, a chi ha risposto ai nostri appelli in situazioni di emergenza, a chi ha donato con generosità pensando ai nostri poveri.

Ringrazio la Fondazione Crf che ha offerto un contributo di 1500 €, contribuendo all’acquisto di letti per il nuovo dormitorio.

Ringrazio le Pro Loco di S.Lucia e Murazzo, sempre disponibili a fornirci i locali per serate di testimonianza o cene indiane solidali.

Insieme per l’India Odv, associazione per il sostegno a distanza ed aiuti in India e Tanzania, nel 2024 ha festeggiato i 15 anni di vita: in questi anni, grazie ai tanti sostenitori, abbiamo ridato speranza, attraverso la formazione scolastica, a centinaia di bambini e aiutato a rinascere tante donne, troppo spesso vittime di abusi e violenze.

Tutto questo grazie alle famiglie che adottano a distanza, ai volontari, agli amici che aderiscono alle nostre iniziative, a chi ha fiducia nel nostro impegno verso i poveri .

Un breve resoconto dei progetti sostenuti nel 2024: sostegno al funzionamento della Rupert Home di kifaru dove circa 180 bambini provenienti dai poveri villaggi circostanti sono ospitati, frequentano la scuola, mangiano e crescono sereni; adozione a distanza di 330 bambini in India e Tanzania; progetto “Ama tu luna” di produzione di kit di assorbenti riciclabili che sono stati distribuiti ad oltre 400 ragazze della VII classe dei villaggi intorno a Kifaru ; sostegno al villaggio Masai di Doya attraverso la fornitura di cibo, abbigliamento, medicine e formazione scolastica di una quarantina di bambini impossibilitati a frequentare una scuola perché troppo lontana; acquisto di 30 biciclette per studenti dei villaggi; acquisto di 30 pecore per la fattoria del Rupert campus; allestimento di una grande serra in cui coltivare verdure al riparo dal sole cocente, dal vento e dalla scarsità d’acqua; progetto “ Adotta un pasto a distanza” che permette ad una cinquantina tra donne vedove, anziani e bambini del povero villaggio di Poovanipattu ( Tamil Nadu) di mangiare 3 volte alla settimana un pasto caldo.

In questi giorni a Kifaru è iniziato il nuovo anno scolastico, nel Rupert Campus parte la nuova scuola primaria “St.Kizito-Rupert Primary School”: circa 200 bambini, inizialmente, dalla quarta alla settima classe potranno usufruire di un’istruzione eccellente ed affrontare poi la scuola superiore grazie agli insegnanti ed educatori presenti full-time nel Campus.

Riuscire ad avere una scuola prestigiosa è stata una grande scommessa, un anno fa era un sogno che ci sembrava irrealizzabile, ma passo dopo passo siamo riusciti ad ampliare i dormitori e ad avere tutte le autorizzazioni dal governo, grazie all’impegno instancabile di Padre Joseph.

Insieme per l’India vive in gran parte di donazioni da privati, ringrazio di cuore chi crede nei nostri progetti e nei nostri sogni e di sogni ne abbiamo tanti e siamo sicuri che li realizzeremo con l’aiuto di tutti.

Grazie ancora, buon 2025, ricordando la frase di S. Madre Teresa di Calcutta, che è il motto della nostra associazione: “ Nella vita non sempre possiamo fare grandi cose, ma tutti possiamo fare piccole cose con grande amore”

Marilena Lingua