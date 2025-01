Cuneo, un inverno di natura al Parco Fluviale con laboratori, escursioni e talk

Dopo il grande successo di “Natale al Parco” e del laboratorio “Befana a chi?”, che hanno coinvolto più di 250 partecipanti, il Parco Fluviale Gesso e Stura inaugura il 2025 con un nuovo programma di laboratori, talk ed escursioni mozzafiato. Il primo appuntamento è in programma sabato 11 gennaio alle 17,30 alla Casa del Fiume per la presentazione del libro “Un erbario, un Liceo, una città”. La ricerca che ha portato alla pubblicazione del volume è dedicata all’erbario storico e al manoscritto che il professor Corrado Boccaccini realizzò tra il 1874 e il 1901. Durante quegli anni Boccaccini fu docente di storia naturale presso il “Regio” Liceo Classico della città di Cuneo e si dedicò alla raccolta di oltre 900 esemplari, appartenenti a 690 specie differenti di piante del territorio cuneese.

L’aspetto originale del suo lavoro fu la redazione di un manoscritto molto dettagliato in cui annotò, a corredo delle indicazioni botaniche, note storiche ed etnografiche sui luoghi di raccolta che oggi ci permettono di scoprire come la città si è sviluppata e di mettere in relazione il cambiamento di Cuneo con le evoluzioni della biodiversità. Il progetto è stato portato avanti dalle professoresse del Liceo “Pellico-Peano” Angiola Bono e Fulvia Giannessi, dal dottor Dario Olivero, collaboratore del Parco fluviale che ha seguito in particolare gli aspetti storici, e dal botanico Renzo Salvo, che ha coordinato la catalogazione dei reperti. Ad essi si sono affiancati negli anni gli studenti impegnati nei progetti di Alternanza scuola – lavoro e il dirigente scolastico Alessandro Parola. L’incontro, dedicato agli adulti, è un’occasione per confrontarsi con gli autori rispetto alla memoria storica dell’impianto cittadino e per scoprire il valore che gli erbari rivestono non solo come oggetti di studio ma anche come strumenti di analisi del passato e di riflessione sul futuro.

I più piccoli saranno i benvenuti, sabato 25 gennaio alle ore 14.30, all’Orto didattico, all’appuntamento “Cip restaurant” per la realizzazione di una mangiatoia che potrà aiutare gli uccelli, migratori e stanziali, a superare il periodo invernale.

Il calendario delle iniziative proseguirà nei mesi di febbraio e marzo ricchi di ricorrenze a tema ambientale. Il 12 febbraio si festeggia infatti il “Darwin Day” una celebrazione in onore dell’autore de “L’origine della specie” che si tiene ogni anno. La tradizione, nata in Inghilterra e negli Stati Uniti dopo la morte del naturalista nel 1882, continua oggi in molti paesi e si realizza con tante iniziative che il mondo scientifico dedica a lui e all’operato ispirato alle sue ricerche. Da alcuni anni il Parco fluviale Gesso e Stura condivide il senso dell’evento e propone per i mesi invernali, un cartellone di iniziative gratuite e adatte a pubblici diversi in cui al centro troviamo la comunicazione della scienza allo scopo di innescare processi attivi di tutela della biodiversità degli ecosistemi.

Il 22 marzo sarà invece celebrata la giornata internazionale dell’acqua con laboratori, esperimenti e riflessioni sulla gestione sostenibile di questa risorsa in ottica glocale ed inclusiva.

Tutte le iniziative in programma e le indicazioni per prenotare sono disponibili sul sito www.parcofluvialegessostura.it .