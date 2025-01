Danni da cormorani nel territorio di Racconigi: arrivano i contributi alle associazioni di pesca

Il Comune di Racconigi ha pubblicato un bando per l'assegnazione di contributi economici alle associazioni di pesca sportiva che, nell’anno 2024, hanno subito limitazioni nelle proprie attività a causa della presenza del cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis) sul territorio.

"Negli ultimi anni, a causa del cambiamento climatico, si è riscontrato un aumento delle coppie stanziali di cormorano sul nostro territorio. Questi uccelli, che si nutrono esclusivamente di pesce con una media di oltre 400 grammi al giorno, riducono la fauna ittica autoctona, creando forti difficoltà alle associazioni di pesca sportiva –commenta il consigliere con delega all’ambiente Enrico Mariano- Proprio per questo motivo, probabilmente tra i primi comuni in Italia, se non il primo, vogliamo aiutare queste associazioni a sopravvivere, perché sono un presidio del territorio da preservare, mantenendo sempre il giusto equilibrio tra uomo e natura. Credo che, in futuro, anche altri enti sovra ordinati dovranno prendere seriamente in considerazione l'idea di aiutare economicamente queste realtà, altrimenti rischiamo di non avere più associazioni operanti".

Le richieste per ottenere il contributo economico potranno essere presentate dal 1° al 25 febbraio 2025 e dovranno essere inviate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo email comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it oppure consegnate a mano all'ufficio protocollo comunale.

Tra i requisiti per accedere al bando vi è l'avere la sede sul territorio racconigese e l'affiliazione ad un ente riconosciuto; il resto delle informazioni sono pubblicate nella delibera disponibile sul sito del Comune di Racconigi.