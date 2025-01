Ospedale di Verduno, il direttore Paola Malvasio: "Liste d'attesa e nuovi medici le priorità" [VIDEO]

Liste d'attesa, come per tutte le aziende sanitarie del Piemonte e nuovi professionisti, da attrarre e trattenere, soprattutto. Sono queste le priorità sulle quali sta lavorando e continuerà a lavorare la dottoressa Paola Malvasio, prima commissario e ora direttore generale dell'Asl Cn2.

Tra i suoi compiti principali, quello di sanare le carenze di personale in alcune aree cliniche dell'ospedale Michele Ferrero di Verduno.

Non manca un cenno alla formazione, per poter dare servizi e offrire prestazioni sempre più innovative e alla medicina territoriale, "occupandoci dei pazienti cronici, perché non devono arrivare loro da noi ma noi andare incontro a loro".