L'arte incontra la carità a Busca: eventi e musica a Casa Francotto

A Busca, nella sede espositiva di Casa Francotto, prosegue fino al 9 febbraio la mostra “Arte e Carità: dal patrimonio delle Confraternite ai capolavori moderni e contemporanei”, un evento che fonde arte e solidarietà.

Domenica 12 gennaio sarà una giornata ricca di proposte culturali con il progetto “Un biglietto, due eventi”, che offre ai visitatori l’opportunità di vivere due esperienze uniche.

Alle 14,30 si terrà “Busca Verticale”, un’escursione con salita alla Torre della Confraternita della Rossa, per ammirare il centro storico da un’inedita prospettiva. L’itinerario, della durata di circa un’ora e mezza, sarà arricchito dalla guida di un accompagnatore naturalistico, che condurrà i partecipanti attraverso alcuni degli angoli più suggestivi della città.

Alle 15:30, invece, Casa Francotto ospiterà “Vox Charitatis”, un evento che unisce musica e testi per celebrare il tema della carità. Pier Luigi Ostuni, con la tiorba, e Angelo De Leonardis, al canto e alla recitazione, proporranno un repertorio che spazia dal IX al XX secolo. Il percorso musicale sarà arricchito dagli interventi dei curatori Cinzia Tesio e Bruno Raspini, che offriranno approfondimenti iconografici su alcune opere esposte.

“Per questa domenica abbiamo voluto promuovere l’arte abbinandola a canti, musica e testi che parlano di carità, in un’iniziativa innovativa”, spiegano dallo staff di Casa Francotto.

Per partecipare a entrambi gli eventi, è obbligatoria la prenotazione al numero 371-5420603.

La mostra è organizzata dal Comune di Busca, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Ospedale Civile, e curata da Cinzia Tesio, Rino Tacchella, Dario Lorenzati e Bruno Raspini. L’esposizione è visitabile: venerdì: 15,30 – 18,30; sabato: 10 - 12 e 15,30 – 18,30; domenica: 10 - 12 e 14,30 – 18,30

Intero: 10 euro, ridotto: 6 euro (residenti, enti convenzionati, studenti).

Gratuito: under 14 e possessori di Tessera Musei.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI COLLATERALI

Giovedì 16 gennaio: visita alla mostra “Tra Fiaba e Fantasia” di Emanuele Luzzati

Nell’ambito del Progetto di Invecchiamento Attivo, riservato principalmente ai residenti ultra sessantacinquenni di Busca, Tarantasca, Rossana e Villar San Costanzo, è in programma una visita alla mostra “Tra Fiaba e Fantasia” di Emanuele Luzzati presso Palazzo Salmatoris a Cherasco.

La partenza è fissata alle 13,30 da Casa Francotto con pullman organizzato, e il rientro a Busca è previsto per le 18. Il contributo spese è di 5 euro a persona.

Domenica 19 gennaio - Escursione al Parco del Roccolo

Alle 9,30 partirà un’escursione della durata di circa due ore presso il Parco del Roccolo, accompagnati da una guida turistica. Un’occasione per immergersi nella natura e scoprire le bellezze del territorio.

Giovedì 6 febbraio - Visita alla mostra “Il Gran Teatro delle Città”

Sempre nell’ambito del Progetto di Invecchiamento Attivo, sarà possibile visitare il Complesso monumentale di San Francesco a Cuneo per la mostra “Canaletto, Van Wittel, Bellotto: Il Gran Teatro delle Città”. La partenza è prevista per le 15 da Casa Francotto, con rientro alle 18. Anche in questo caso, il contributo spese è di 5 euro a persona.

Visite guidate e appuntamenti culturali

Domenica 19 gennaio: visita alla Collezione La Gaia con turni alle 11, 14 e 16 (prenotazione obbligatoria).

Domenica 26 gennaio: alle 17 si terrà un workshop sulla carità con la presentazione delle buone pratiche della Caritas diocesana.

Le visite e gli eventi correlati alla mostra “Arte e Carità” per i mesi di gennaio e febbraio saranno annunciati sul sito ufficiale www.casafrancotto.it e tramite la newsletter.

Per partecipare agli eventi è necessario prenotare ai contatti indicati: telefono: 371-5420603. info@casafrancotto.it