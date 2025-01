Saluzzo, per invecchiare attivamente un incontro della "palestra di vita" lunedì 13 gennaio

Il primo appuntamento dell’anno - previsto per lunedì 13 gennaio presso la ex Caserma Musso “Il Quartiere”, dalle 15 alle 16,30 - si terrà sul tema “la fragilità dell’anziano”, a cura del medico geriatra Antonio Criasia. L'incontro è inserito nel progetto “Filo invisibile” la palestra di vita, iniziativa promossa dalla residenza Tapparelli in collaborazione con Regione, Comune e la “Bottega del possibile” nell’obbiettivo di un invecchiamento attivo delle persone in una società sempre più longeva.

Saranno inoltre presenti dalle 14 alle 17,30 i facilitatori digitali messi a disposizione dal Comune per aiutare i partecipanti ad accedere ai principali servizi informatici con informazioni di base per smartphone, pc, tablet e l'utilizzo delle piattaforme della pubblica amministrazione come Spid, Pagopa, carta di identità elettronica.

La partecipazione è gratuita e per info e prenotazioni: tel 0175 249204.