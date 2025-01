Dicembre e gennaio densi di iniziative per il Lions Club Racconigi

È stata molto intensa l’attività del Lions Club Racconigi nel mese di dicembre così come quella all’inizio del nuovo anno.

Dopo il patto di amicizia tra i Lions Club Racconigi e Carignano-Villastellone, che ha visto l’impegno per un service a favore della Casa U.G.I.(Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini), l’attività si è concretizzata martedì 8 gennaio con la consegna da parte dei Presidenti Enzo Inglese e William Zardi, accompagnati da alcuni soci dei due Club, di 7 carrozzine, due deambulatori e due coppie di stampelle all’associazione che ha sede presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino (foto sotto).

Giovedì 12 dicembre nel corso della tradizionale Festa degli Auguri di Natale (foto sotto) è intervenuto il Dirigente delle Residenze Sabaude Arch. Filippo Masino che ha voluto personalmente ringraziare i soci del Lions Club Racconigi, che nel periodo da agosto a dicembre 2024 hanno prestato la loro opera nei fine settimana come ausiliari nella vigilanza al Castello Reale di Racconigi durante le visite.

Nel corso della serata si è tenuta la consueta Lotteria Benefica il cui ricavato ha contribuito all’acquisto di un defibrillatore che è stato posizionato all’ingresso dell’Istituto di Istruzione Superiore “Maurizio Eula” in Piazza Muzzone.

L’inaugurazione del nuovo D.A.E. è avvenuta venerdì 20 dicembre alla presenza del Dirigente Scolastico Prof. Luca Martini, del Vicesindaco Alessandro Tribaudino, del Presidente della delegazione di Racconigi della Croce Rossa Livio Ferrara, di alcuni docenti e studenti della Scuola e del Presidente del Lions Club Racconigi Enzo Inglese. Entro la primavera verranno organizzati, in collaborazione con la C.R.I., dei corsi di formazione per l’utilizzo del D.A.E. per i docenti e per gli studenti dell’Istituto Superiore Maurizio Eula.