"Kenia chiama Mondovì risponde": incontro al circolo ACLI di Carassone

Lunedì 20 gennaio, alle ore 20.45, presso il circolo ACLI di Carassone-Mondovì, si terrà un incontro dal titolo "Kenia chiama Mondovì risponde" a cura del dott. Enrico Ferreri, volontario dell'organizzazione non governativa Karibuni Como ODV, che parlerà del suo impegno e della situazione sanitaria in quel paese.

La serata è organizzata in collaborazione con l’Azione Cattolica Diocesana e fortemente voluta dal presidente Domenico Bertolino, per l’importanza che rivestono queste testimonianze sui problemi che affliggono le cure mediche in un’area africana già alle prese con molte altre difficoltà.

Il dottor Ferreri è stato nominato recentemente coordinatore generale del “medical team” nella onlus, un ruolo prestigioso e di responsabilità. Negli anni ’90 fu presidente del circolo ACLI di Carassone: in quel periodo i volontari del circolo aderirono a diverse iniziative benefiche rivolte alle popolazioni e ai bambini di alcuni villaggi keniani.

L’appuntamento di lunedì 20 gennaio sarà presso la sede del circolo ACLI di Carassone, accanto alla chiesa di San Giovanni ed Evasio.