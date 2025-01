Torna la cena per single più Aattesa dell'anno!

Sei single e hai voglia di conoscere nuove persone, fare amicizie o magari incontrare la tua anima gemella?

Allora segnati subito questa data: sabato 1 febbraio. Nella suggestiva cornice del Lago La Sirenetta, in Strada Solerette 9 a Savigliano, prende vita la serata perfetta per te, organizzata da Anna & Anna Agenzia per Single.

Una serata unica per socializzare dal vivo

In un mondo dominato da chat e schermi freddi, questa cena-evento rappresenta un’opportunità imperdibile per tornare a socializzare dal vivo. Lascia da parte il telefono e immergiti in una serata ricca di emozioni, incontri e divertimento.

Anna & Anna, agenzia esperta nell’organizzazione di eventi dedicati ai single, promette una serata indimenticabile, dove sarai accolto in un ambiente accogliente e stimolante. Potrai gustare una deliziosa cena, accompagnata da musica dal vivo e una coinvolgente serata danzante. Non importa se sei alla ricerca di un’amicizia sincera o del grande amore: questo è il posto giusto per te.

Dettagli dell’evento

Quando : sabato 1 febbraio

: sabato 1 febbraio Dove : Lago La Sirenetta, Strada Solerette 9, Savigliano

: Lago La Sirenetta, Strada Solerette 9, Savigliano Cosa aspettarsi: Cena, musica dal vivo e serata danzante

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro il 20 gennaio. I posti sono limitati, quindi non aspettare l’ultimo minuto! Per riservare il tuo posto, è attiva una linea diretta al numero 340 3848047.

Perché partecipare?

Partecipare a questa cena significa darti la possibilità di vivere un’esperienza autentica, incontrando persone che, proprio come te, desiderano uscire dalla routine e aprirsi a nuove connessioni. Niente profili digitali o algoritmi: qui conta solo l’autenticità e la voglia di mettersi in gioco.

Non perdere l’occasione di vivere una serata all’insegna del buon cibo, della musica e della compagnia. Chi lo sa? Potresti scoprire che l’anima gemella ti sta aspettando proprio qui.

Come prenotare

Non aspettare oltre! Contatta la linea diretta al 340 3848047 per assicurarti il tuo posto alla cena più attesa dell’anno. La tua avventura potrebbe iniziare proprio sabato 1 febbraio al Lago La Sirenetta.

Ti aspettiamo per vivere una serata speciale!