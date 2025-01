Biathlon: Giraudo e Barale tra i convocati per la tappa slovacca di Ibu Cup

Sono dieci gli azzurri che prenderanno parte alla tappa di Ibu Cup di Osrblie Brezno, località slovacca che tra mercoledì 15 e sabato 18 gennaio ha in programma short individual, sprint e prove miste. Sono convocati Nicolò Giraudo, Christoph Pircher, Iacopo Leonesio, Marco Barale, Nicolò Betemps, Nicola Romanin, Ilaria Scattolo, Beatrice Trabucchi, Linda Zingerle e Birgit Schölzhorn.

Appuntamento in Polonia, nello specifico a Jakuszyce, quindi per il circuito giovanile Ibu Junior Cup dove tra il 16 ed il 19 gennaio andranno in scena due sprint intramezzate da una mass start 60 che vedranno al via Francesca Brocchiero, Fabiana Carpella, Alice Pacchiodi, Astrid Plosch, Sara Scattolo, Michele Carollo, Davide Compagnoni, Cesare Lozza, Adam Ferdick e Felix Ratschiller.