Busca, in servizio nuova assistente sociale

È entrata in servizio la nuova assistete sociale di Busca Chiara Beltramino, accolta dal sindaco Ezio Donadio e dalla vice-sindaca con delega ai Servizi sociali Beatrice Aimar.

“Mentre le diamo un caloroso benvenuto – dice Aimar -, desideriamo ringraziare la storica operatrice Barbara Politano, che ha lavorato in città dal 2005 e che ora segue un altro progetto, per i prossimi due anni. Con lei abbiamo avuto un rapporto molto proficuo e una collaborazione intensa, per le quali la ringrazio grandemente. Sono certa che potremo proseguire con lo stesso modo anche con la nuova assistente sociale. Ricordo che lo sportello dei servizi sociali, gestito dal Consorzio socio-assistenziale del Cuneese, ente partecipato dal Comune di Busca, è aperto al pubblico dalle ore 9 alle 12 del venerdì nei locali della Casa della Salute in piazza Santa Maria. Si riceve preferibilmente su appuntamento al numero 0171.334307, al quale ci si può rivolgere per tutte le informazioni”.