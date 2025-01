Insediato il nuovo gruppo di Protezione Civile a Vicoforte

Si è formalmente costituito ieri, lunedì 13 gennaio, il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Vicoforte, nel rispetto delle disposizioni regionali che, recependo direttive europee, dispongono di riorganizzazione il gruppo, già esistente, per consentire la sua iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

La riunione assembleare ha potuto contare sulla presenza di sedici volontari che, nel loro ambito, hanno eletto il Consiglio Direttivo composto da cinque persone, tra le quali il Coordinatore ed il Vice Coordinatore.

Sono risultati eletti, per i prossimi quattro anni: Aldo Pizzo (coordinatore), Claudio Ferrero (vice coordinatore), componenti del direttivo Carlo Bozzolo, Pierluigi Mancardi e Filippo Pennacino.

"Passaggio importante e fondamentale per adeguare il Gruppo di Volontari alle nuove disposizioni di legge - commenta il sindaco, Gian Pietro Gasco -. Dobbiamo quindi ringraziare coloro che hanno confermato la loro disponibilità a prestare volontariato di protezione civile con l’auspicio che possano pervenire nuove adesioni. Non va poi dimenticato che è anche possibile prestare volontariato in altri ambiti operativi (quali, ad esempio, la biblioteca e la gestione del verde pubblico) per i quali è sufficiente chiedere l’iscrizione nell’apposito albo comunale per assicurarsi tutte le necessarie coperture assicurative".