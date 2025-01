Reti gas, la Città di Saluzzo gestisce il bando da 109 milioni di euro

Una gara dal valore di oltre 109 milioni di euro.

L'obiettivo è affidare la gestione per 12 anni di una di quelle infrastrutture fondamentali per la vita quotidiana di chiunque: la rete di distribuzione del gas. La procedura, il bando, l'affidamento, tutto sarà gestito dal Comune di Saluzzo, con l'ufficio Tecnico, capofila dell'Atem Cuneo 1 Nord Ovest (si tratta di un ambito territoriale minimo imposto da una legge del 2011) che raggruppa 72 Comuni della parte settentrionale della Granda, fra cui i maggiori sono Fossano, Savigliano, Saluzzo appunto e Busca, oltre a tutti i centri più piccoli della pianura e delle vallate del Monviso. Si tratta del primo bando e del primo affidamento di questo tipo. Oggi la gestione della rete è affidata a tanti gestori locali e nazionali. Alla gara, probabilmente, parteciperanno le aziende "big" del settore a livello europeo.

Le domande andranno presentate entro il 30 giugno 2025. Indicativamente, salvo eventuali rallentamenti dovuti alla complessa procedura burocratica, l'affidamento partirà ancora nel 2025 e durerà fino al 2037. Il bando di gara e tutta la documentazione collegata si possono consultare e scaricare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Saluzzo.

«Come già avviene in altri settori e per altre prestazioni - dice il sindaco Franco Demaria - il Comune di Saluzzo con il suo personale competente e dinamico si mette a disposizione del territorio, dell'area vasta come direbbe qualcuno, per gestire un dossier che avrà riflessi su un terzo dei Comuni della provincia di Cuneo, per una popolazione di quasi 200 mila persone. Un bando nuovo e innovativo che farà girare milioni di euro e che porterà a miglioramenti nella rete di distribuzione e anche a risparmi, visto l'accorpamento di reti e di infrastrutture. Saluzzo conferma la sua vocazione a essere una città ed un Comune che offre servizi e che è sempre a servizio del territorio».