Al Cfpcemon di Mondovì un corso con Vicky Karaiskou, docente titolare di una cattedra Unesco

Vi ricordate di Dialog City, il progetto che ha animato la città di Mondovì a luglio 2023? Dopo aver viaggiato per l’Europa, le sue attività, in un certo senso, tornano oggi a Mondovì.

È appena iniziato il corso Futures Literacy, organizzato da CFPCEMON e CIAC e finanziato nell’ambito del progetto europeo Dialog City. Un vero e proprio viaggio nel tema del futuro, con una docente d’eccezione: la Dott.ssa Vicky Karaiskou, storica dell’arte e Associate Professor presso l’Open University of Cyprus. La professoressa Karaiskou è inoltre titolare della cattedra UNESCO su Visual Anticipation and Futures Literacy towards Visual Literacy, un riconoscimento che certifica la sua eccellenza accademica e innovativa.

Il corso vede una partecipazione internazionale, con un gruppo eterogeneo di artisti selezionati tramite bando: 19 donne e 6 uomini, provenienti da tutta Europa e oltre. Tra loro, ci sono 7 italiani, 5 austriaci, 4 tedeschi, 4 greci, 1 francese, 1 belga, 1 colombiano residente in Francia, 1 serbo-italiano residente in Germania e 1 americano-rumeno. Un vero melting pot culturale, con un’età compresa tra i 27 e i 64 anni, che arricchirà l’esperienza formativa.

Il corso, tenuto in modalità online e in lingua inglese, affronta tematiche cruciali come Data, Society, Culture, Tomorrow, Green City e Digital. Un percorso interdisciplinare che intreccia competenze e visioni per preparare i partecipanti ad affrontare le sfide di domani. Al termine del percorso, i partecipanti saranno in grado di progettare e condurre workshop innovativi sul tema del futuro, adattandoli al proprio stile artistico e alle esigenze dei rispettivi pubblici.

Con questa iniziativa, il CFPCEMON e il suo Campus confermano il loro ruolo di protagonisti nella formazione internazionale e a distinguersi per l'impegno nel promuovere la crescita personale e professionale attraverso progetti di grande impatto.