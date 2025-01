A Carrù inaugura la nuova sede locale di Confcommercio

Confcommercio Imprese per l’Italia è lieta di annunciare l'apertura della nuova sede a Carrù, situata in Piazza Divisione Alpina Cuneense n 2, un importante passo avanti per la comunità imprenditoriale locale operante nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. L'inaugurazione si terrà il 24 gennaio alle ore 18,00 presso la sede stessa.



La Presidente Lorena Durante sottolinea: "In un territorio che ha fatto dell'eccellenza la propria missione, caratterizzato da un tessuto imprenditoriale solido e dinamico, Confcommercio rinnova il suo impegno verso lo sviluppo locale. Questa nuova sede non è solo un luogo fisico, ma un centro di energie condivise, dove le sinergie imprenditoriali, unite alla sempre preziosa collaborazione con il Comune di Carrù, si traducono in opportunità tangibili per tutto il territorio. Questo importante passo è stato reso possibile grazie all'instancabile impegno delle nostre collaboratrici, la responsabile dell’ufficio Roberta Dutto, Oriana Bagnasco e Giulia Santoro, senza dimenticare ovviamente l’impegno profuso negli anni da Giovanna Mancardi. Un ringraziamento speciale va poi a tutti gli Associati che hanno offerto il loro tempo e la loro energia, dimostrando che il volontariato è una forza propulsiva, in questo caso non solo per la realizzazione di progetti comuni per gli Associati, ma per il territorio e l’intera comunità, del resto solo su un terreno fertile possono crescere buoni frutti. Da ultimo, ma non per ultimi, vada il ringraziamento a Emanuela Zara, a Giuseppe Cravero ed a tutti i Presidenti che mi hanno preceduta in questo incarico, così come a tutti coloro che fanno parte ed hanno fatto parte del Comitato Direttivo”.



Il Presidente di Is.Com Cuneo srl, la società di servizi di Confcommercio, Mattia Germone afferma come “presso la nuova sede gli Associati continueranno a trovare tutti i servizi necessari e utili per poter sviluppare le loro attività ed ogni idea imprenditoriale, con locali più funzionali e moderni, nell’ottica di una costante crescita”.



Confcommercio della provincia di Cuneo, rappresentata dal neoeletto presidente Danilo Rinaudo, si congratula per l’opera incessante svolta nella sede territoriale di Carrù, una sede la cui importanza è vieppiù crescente nel panorama della Confcommercio provinciale.

Per maggiori informazioni, contattare il tel. 0173/750469