A Santa Vittoria d’Alba aliquote fiscali invariate

L’ultimo Consiglio comunale di Santa Vittoria d’Alba ha deliberato di mantenere invariate rispetto allo scorso anno le aliquote fiscali Imu.

Anche per il 2025 saranno dunque le seguenti: per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%, per i fabbricati gruppo catastale D (capannoni) 0,96%, per i terreni agricoli 0,86%, per le aree fabbricabili 0 85% e per tutti gli altri fabbricati 0,86%.

Invariata anche l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che rimane allo 0,6%.