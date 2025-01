A Saviglaino torna “Just the woman I am”: aperte le iscrizioni

È stata fissata per il prossimo 9 marzo l'edizione 2025 della “Just the woman I am on the road” a Savigliano. La corsa-camminata in rosa, dopo il debutto in città dello scorso anno, tornerà a snodarsi per le vie e le piazze del centro parallelamente alla “Just The Woman I Am” di Torino, che dal 2014 raccoglie fondi per la ricerca universitaria sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

Con il Comune di Savigliano collaborano alla realizzazione della manifestazione “Mai+sole”, “Auser”, “Kalipè Asd”, la Proloco e “Rituale Yoga”.

La quota di partecipazione è ad offerta libera a partire da 20 euro: il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla ricerca universitaria sul cancro.

Le iscrizioni sono già aperte, sia per i singoli partecipanti che per i gruppi. Per questi ultimi le adesioni si chiudono il 30 gennaio: le realtà con almeno 20 iscritti potranno correre con una maglietta “personalizzata” col logo del proprio sodalizio.

Per aderire, è possibile scaricare i moduli dal sito internet del Comune, contattare direttamente una delle associazioni coinvolte o, ancora, recarsi presso l'Ufficio sport, turismo e pari opportunità a palazzo Taffini (in orario di apertura al pubblico).