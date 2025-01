Stamattina la visita del generale Risi al Memoriale Divisione Alpina Cuneense

Domenica ci sarà la cerimonia per l'82esimo anniversario dalla Battaglia di Nowo Postojalowka. Una pagina che la Sezione Alpini di Cuneo, intitolata alla Divisione Alpina Cuneense in occasione del centenario della sua nascita nel 2023, vuole celebrare solennemente nei giorni 17-18-19 gennaio, con un programma di eventi. Gli alpini e la Città di Cuneo accoglieranno il Labaro Nazionale dell'Associazione Alpini, e tutto il Consiglio Direttivo Nazionale, oltre alle Sezioni consorelle.

Domenica è in programma la sfilata per le vie cittadine, con partenza dal monumento dedicato alla Divisione Alpina Cuneense, in corso Monviso, per arrivare al Duomo di Cuneo per la Santa Messa, scendendo da corso Nizza.



Stamattina la visita del generale Risi, comandante delle truppe alpine, al Memoriale divisione alpina Cuneense, poichè alla cerimonia di domenica non potrà essere presente per impegni istituzionali all'estero.

Ad accoglierlo ed accompagnarlo c'erano generale di brigata David Colussi, il comandante del secondo Reggimento alpini di Cuneo San Rocco Castagnaretta colonnello Davide Marini, il presidente della sezione di Cuneo Davide Spedale accompagnato a sua volta da alcuni consiglieri sezionali e i volontari del memoriale di Cuneo.





Anticipato quindi l'omaggio ai caduti e alla memoria, in una sorta di anteprima degli eventi previsti a partire da domani, venerdì 17 gennaio.