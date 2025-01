Due cagnolini cadono in un lago artificiale a San Martino di Barge: intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco di Barge e di Saluzzo in frazione San Martino, allertati per due cani di taglia medio piccola caduti in un lago artificiale, utilizzato per lo sbrinamento dei kiwi.

I due animali devono aver trovato un varco nella recinzione. Una volta entrati, sono scivolati all'interno dello specchio d'acqua. Uno dei due è riuscito ad uscire autonomamente, il secondo, spaventato, ha avuto bisogno del supporto di una scala, posizionata dai pompieri per agevolargli l'uscita.

Dopo svariati tentativi, il cane è salito ed è quindi stato preso e affidato, assieme all'altro, al veterinario dell'Asl che si occuperà, tramite il microchip di cui entrambi gli animali sono risultati dotati, di risalire al proprietario.