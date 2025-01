Lorenza Ameglio riconfermata segretaria provinciale PRC

Nel pomeriggio di sabato 11 gennaio, presso il circolo PRC di Cuneo “Rosa Luxemburg”, dopo una ricca e importante discussione politica sul futuro del partito, è stato votato il nuovo Comitato Politico di federazione, che ha a sua volta eletto e riconfermato Lorenza Ameglio come segretaria provinciale di Rifondazione Comunista.



“Ringrazio le compagne e i compagni per la fiducia accordatami – commenta la segretaria Ameglio – siamo un piccolo partito ma con grandi valori e grandi ambizioni. Pur sapendo che il lavoro da fare è tanto e le forze sono limitate, dobbiamo cercare di lavorare in maniera coesa, con spirito unitario, per affrontare le sfide che la realtà ci impone: guerre, povertà, cambiamenti climatici, lavoro precario, salari da fame, violenza di genere, tagli alla sanità, attacchi alla democrazia e alla libertà di manifestare, ecc. ecc. Sono tutte questioni egualmente importanti, che vanno affrontate sapendo che rappresentiamo gli interessi della maggioranza sociale delle persone. Si tratta di trovare il modo per aggregare nuove persone, in particolare le generazioni più giovani, per trasformare questa maggioranza arrabbiata, disillusa e frammentata in maggioranza politica in grado di lottare per difendere i propri interessi materiali.”