Giovanni Borello nuovo primario all’Otorinolaringoiatria di Savigliano

Giovanni Borello, 55 anni, è il nuovo direttore della struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Savigliano.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di Torino (sede di Novara) nel 1997, ha poi conseguito nel 2002 con il massimo dei voti il diploma di specializzazione Otorinolaringoiatria presso lo stesso Ateneo. Nel 2004 ha conseguito con lode il Master di 2° livello in Oncologia Cervico Cefalica presso l'Università degli Studi di Torino, discutendo una tesi sperimentale sui tumori maligni delle ghiandole salivari minori. Ha inoltre seguito un corso di management in Sanità presso l’Università Bocconi di Milano. Dal giugno 2004 ad oggi ha lavorato presso la struttura complessa del dipartimento universitario di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara come dirigente medico. Dal dicembre 2016, presso la stesa Struttura ha ottenuto un incarico di natura professionale di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica: “Chirurgia oncologica delle vie aereo-digestive superiori”.

Al suo attivo conta, nel periodo di specialità tra il 1999 e il 2002, 1712 interventi (di cui 179 come primo operatore) eseguiti presso la Clinica Otorinolaringoiatrica dell’AOU Maggior della Carità di Novara; altri 6536 interventi (di cui 3708 come primo operatore e 2828 in équipe) negli anni successivi sino al giugno 2024.

Il dr. Borello ha inoltre seguito diversi corsi di formazione, in molti casi in qualità di docente e vanta pubblicazioni scientifiche importanti. Dal 2023 partecipa al gruppo di studio Tumori della Testa e del Collo della rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta.

Giuseppe Guerra, direttore generale dell’Asl CN1: “Sono lieto di accogliere il dottor Borello nella nostra Asl alla guida della struttura complessa di Otorinolaringoiatria che ha sede presso l’ospedale dell’Azienda Ospedaliera di Novara. Sono certo che saprà guidare con doti di equilibrio l’équipe che eredita dal dottor Pazzaia. Ringrazio l’amico Toni Pazzaia, dal 1 gennaio in pensione, che ha svolto in modo superlativo il suo ruolo di chirurgo, primario e, negli ultimi anni, di capo del dipartimento Chirurgico. Gli auguro ogni bene.”