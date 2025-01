Velox Cherasco: "Grazie a Robaldo per l’interessamento.  Spero prevalga il buon senso"

Tiene banco il tema delle sanzioni per eccesso di velocità registrate dal velox fisso di Cherasco. Dopo una prima denuncia, nella giornata di ieri abbiamo ospitato una seconda testimonianza ( qui ) e quindi un intervento del presidente della Provincia ( qui ). Proprio a Luca Robaldo si rivolge ora Fulvio D’Alessandro, autore della seconda denuncia.

***

Egregio direttore,

ho letto con interesse l'intervento del presidente della Provincia di Cuneo, dott. Luca Robaldo, sul tema "postazione fissa di rilevamento velocità SP7 Cherasco" .

Apprezzo lo sforzo nel ridurre la mortalità e gli incidenti sulle nostre strade con interventi che, mi auguro, non siano esclusivamente repressivi e sanzionatori.

Sono convinto che al presidente Robaldo specie la vita dei cittadini della nostra provincia stia particolarmente a cuore a prescindere dai quasi 4.000.000 di euro che la Provincia incassa in multe e sanzioni.

Pur tuttavia, soprattutto la sospensione della patente, oltre alla decurtazione di 10 punti e alla sanzione per centinaia di euro, comporta per il semplice cittadino come per qualsiasi presidente di qualsiasi organizzazione, politica o federativa, un danno di non poco conto... .

La responsabilità tecnica di una tale anomalia non può essere imputabile al presidente della Provincia, ma le azioni di verifica e di risoluzione di un problema evidente richiedono una presa di posizione chiara, determinata, risolutiva come mi sembra si stia adesso facendo.

Chi mi conosce sa che non utilizzo i social perché credo ancora che i giornalisti e i giornali siano strumento di informazione indispensabile per evidenziare anomalie, disservizi, problemi che possono incidere sulla nostra vita, mentre alla politica il compito di risolvere i problemi migliorando la vita dei cittadini.

Come ho più volte sottolineato spero prevalga il buon senso, la giustizia giusta e la buona politica.

Distinti saluti,

Fulvio D'Alessandro