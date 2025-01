Limone Piemonte, auto blocca la strada di frazione Panice: vigili del fuoco sul posto

Intervento dei vigili del fuoco provinciali, nella serata di ieri (sabato 18 gennaio), nel Comune di Limone Piemonte.

L’automobile di alcuni partecipanti a una festa nella zona Panice sottana – per cause e con dinamica ancora da determinare – si è intraversata lungo la strada, bloccando completamente il passaggio alle altre autovetture interessate a scendere. Colta probabilmente dalla nevicata che si stava consumando in quelle ore, l’auto risultava essere priva di catene.

La seconda partenza da Cuneo, dotata di due mezzi, ha accompagnato a valle le persone presenti: tutte le auto sono quindi state abbandonate sul posto, nell’attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche.