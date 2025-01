Mercoledì 22 gennaio, alle 15.30, il salone della casa di riposo San Giuseppe di Dogliani ospiterà un evento dedicato al gusto e alla convivialità. Debora Sattamino dialogherà con gli ospiti sulle sue ricette e presenterà il suo nuovo libro "Con Debora in cucina".

L’appuntamento, organizzato dalle associazioni di volontariato Opera San Giuseppe OdV e Un sole per chi è solo OdV, sarà un’occasione speciale per coinvolgere non solo gli ospiti della struttura ma anche parenti, amici e simpatizzanti.