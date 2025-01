Importanti interventi a Garessio al sentiero che porta alla Torre dei Barchi

Alcuni importanti interventi di pulizia dei sentieri e regimazione delle acque sono stati realizzati, nelle scorse settimane, sul percorso che conduce alla Torre dei Barchi a Garessio.

L'amministrazione, che ha fortemente voluto l'intervento, ha poi dato un contributo di circa 2mila euro all'associazione RunTanaRoc ASD che utilizzerà i contributi per coprire parte delle spese di richiodatura delle pareti di arrampicata.

"La falesia - spiegano dall'associazione, che da quattro anni è attiva sul territorio della Valle Tanaro e si occupa della e manutenzione e chiodatura di nuovi itinerari - verrà richiodata in inox e ripulita, vista la sua comodità per corsi/giornate promozionali; inoltre per la sua comodità e il livello di difficoltà medio-basso è sempre una falesia molto frequentata. Essendo su due lati vanta esposizione a nord con vie più corte , dove è possibile arrampicare in estate e una con vie più lunghe ed esposizione a ovest, che permette di arrampicare bene nelle mezze stagioni".

"Ringraziamo l'associazione - chiosano dall'amministrazione comunale - per l'impegno profuso nella promozione sportiva e naturalistica del nostro paese".