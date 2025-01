Le iniziative della città di Ceva per la Giornata della Memoria

Il buio che ha inghiottito l’Europa sotto il giogo nazista non può e non deve essere dimenticato. Per radicare questa consapevolezza, oltre che per ricordare le vittime dei campi di sterminio, vent’anni fa l’ONU ha istituito nella data del 27 gennaio, giorno dell’apertura dei cancelli di Auschwitz, la Giornata della Memoria.

Una memoria non vuota e retorica, ma che trova in questo appuntamento fisso sul calendario un’occasione per ricordare il dolore da cui sono nate le Costituzioni post-belliche e la volontà di unire Paesi e culture nel nome della pace.

L’Amministrazione Comunale di Ceva omaggia questa ricorrenza con tre momenti di riflessione, di cui uno specificatamente pensato per le scuole.

Venerdì 24 gennaio, presso il Cinema Sala Borsi (via Pio Bocca, 10), verranno proiettati due film scelti dal direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Cuneo, Gigi Garelli.

Alle ore 8.30 si terrà la proiezione de “Il bambino con il pigiama a righe”, a cui parteciperanno le classi 5° della primaria e 1° e 3° della secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo “A. Momigliano”.

Alle ore 10.45 protagonista in sala sarà invece la pellicola “Corri ragazzo corri”; a questa proiezione saranno presenti il CFP e le classi 4° e 5° dell’Istituto di istruzione superiore Baruffi.

Al termine delle proiezioni il direttore Gigi Garelli si intratterrà con i ragazzi con un breve intervento. Grazie alla preziosa collaborazione tra Amministrazione Comunale, dirigenze scolastiche e Oratorio Parrocchiale i presenti avranno modo di meditare su ciò che è stato e su ciò che si può fare per apprendere le lezioni della storia, così da ricordare e non ricadere nei medesimi orrori del passato.

Lunedì 27 gennaio le celebrazioni seguiranno un duplice filone, sia istituzionale, sia divulgativo. Alle ore 11.00, presso il Parco Perlasca, alla presenza del sindaco, di parte dell’Amministrazione Comunale e degli alunni delle classi 4° e 5° della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “A. Momigliano”, avverrà la deposizione di fiori per rendere omaggio a Giorgio Perlasca, Giusto tra le Nazioni. Al termine della deposizione i giovani alunni leggeranno alcuni pensieri dedicati alla Giornata della Memoria.

Infine, alle ore 21, presso la Biblioteca Civica “A. Bertrand” (via Pallavicino, 11), Paolo Canavese presenterà il suo libro “Il sentiero di Wieliczka 1938” dialogando con il professor Aldo Intagliata.

Sentite le parole del sindaco Fabio Mottinelli: "In un mondo cinico come quello in cui viviamo, un mondo che conosce forme agghiaccianti di indifferenza nei confronti di grandi sofferenze, la memoria è un esercizio doveroso da far compiere a chi dovrà governare il futuro, i nostri giovani, perché non accada domani ciò che è stato e ciò che si perpetua ogni giorno in diverse parti del mondo".

“Il Giorno della Memoria - commenta Cinzia Boffano, assessore alla Biblioteca Civica e alle Politiche sociali - deve ricordare ciò che l’uomo è stato capace di compiere affinché non accada mai più".