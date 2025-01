Boves: doppio appuntamento con la Compagnia de "I sensa Libret"

Attesa a Boves per il doppio appuntamento con il divertimento con la Compagnia dei Sensa Libret il 25 e il 26 gennaio all’auditorium Borelli alle ore 20.30.

La compagnia teatrale bovesana porterà in scena, ad ingresso libero, l’imperdibile commedia “Quand che ‘l cervel va a rabel”, un’opera che racconta di un matrimonio con risvolti comici che si terrà in casa Bolocchi.

“In casa Balocchi c’è molta frenesia perché in mattinata si celebrerà il matrimonio della figlia Cristina e tutti cercano di prepararsi al meglio per questo avvenimento. Il signor Balocchi è contitolare di un avviatissimo atelier, cui si dedica anima e corpo, e anche in questo giorno non riesce a dimenticare il suo lavoro. Purtroppo, però, in quel giorno gli capitano alcune sventure che lo portano a vivere momenti legati alla realtà e a vivere inconsciamente situazioni molto immaginarie, nelle quali cerca inutilmente di coinvolgere tutto il parentado. E’ questa una commedia che con il suo susseguirsi di incomprensioni, apprensioni e momenti ricchi di sarcasmo è piena di suspense e di comicità”.

La commedia piemontese di Tremagi vedrà protagonisti Osvaldo Giraudo, Gianna Dragone, Donatella Rosso, Ezio Dalmasso, Rina Dessì, Valentina Pellegrino, Valerio Giordano, Adriano Giordano e Marco Cavallo con la regia di Tino Peirone e Caterina Pellegrino. Tecnico suoni e luci Milva Dadone e Federica Giuliano.