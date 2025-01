La Città di Mondovì celebra la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini

Istituita ufficialmente con la legge 44/2022 e convenzionalmente fissata per il 26 gennaio di ogni anno a ricordo della tragica battaglia di Nikolajewka, la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini intende rendere omaggio ai caduti della guerra, ma soprattutto sottolineare il ruolo sociale e solidale che il corpo degli Alpini esercita da sempre in tempo di pace. Diversi, in tal senso, i momenti divulgativi e celebrativi organizzati per l’occasione dalla sezione di Mondovì dell’Associazione Nazionale Alpini.

Si inizierà venerdì 24 gennaio alle ore 10.00 in piazza IV Novembre con un incontro riservato agli studenti, per continuare sabato 25 gennaio alle ore 16.00 in Sala Scimé con la conferenza “Il fuoco e il gelo - Dialoghi sulla Grande guerra” con annessa presentazione del libro “La guerra di Joseph” di Enrico Camanni (evento realizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Gli Spigolatori” e la sezione di Mondovì del CAI). Alle ore 20.45 presso la chiesa del Cuore Immacolato di Maria, ancora, serata di cori alpini con il coro ANA di Mondovì, il coro ANA di San Maurizio Canavese, il coro “La Ciastella” di Vinadio e il coro “Città di Carignano”.

Domenica 26 gennaio, invece, ricorrerà l’82° anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka. Alle ore 10.00 in piazza Monteregale, ammassamento e cerimonia dell’alzabandiera con il saluto delle autorità presenti. Alle ore 10.30, poi, presso il limitrofo santuario del Sacro Cuore, celebrazione della Santa Messa a ricordo dei caduti e dei dispersi della Campagna di Russia. Al termine della funzione religiosa, infine, deposizione di una corona d’alloro sotto la lapide in memoria dei caduti della Campagna di Russia.