Cuneesi in trasferta a Valloire per ammirare le sculture di ghiaccio

Sabato 18 gennaio, un gruppo di oltre sessanta persone, residenti in Cuneo e provincia, hanno effettuato una gita in Francia e precisamente a Valloire. In questa cittadina del dipartimento della Savoia, nota località sciistica, ogni anno viene organizzato un concorso internazionale di sculture su neve e ghiaccio, con la partecipazione di artisti di fama, che richiama una grande quantità di turisti.

I gitanti cuneesi, grazie ad una splendida giornata di sole, con temperature gradevoli, hanno potuto visitare i vari negozi del centro ed ammirare le stupende statue di neve e di ghiaccio, allestite in due piazzali diversi, l’uno al di fuori e l’altro all’interno del paese.