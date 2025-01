Ottimo esordio nel 2025 per il Pedona: vittoria per 29 a 15

Parte con un vittoria il 2025 del Cuneo pedona Rugby, risultato alla vigilia per nulla scontato, visto che all’andata gli alessandrini erano venuti a vincere a Piccapietra.

Invece la domenica ci ha raccontato di un Cuneo Pedona solido ancorché privo di qualche elemento di esperienza, sempre dentro alla partita con la testa , anche quando è stato raggiunto nel punteggio a inizio del secondo tempo. Ovviamente il campo allentato ha condizionato una gara sempre giocata intorno ai pacchetti di mischia, con poco spazio all’inventiva e alle folate dei trequarti, rimasti poco operosi. Il primo tempo si apre con un botta e risposta da 3 punti per piazzati tra i pali. Allunga il Cuneo , due mete con la mischia protagonista, finalizzate da Roberto De Simone e Nourani. L’URPA replica prima della fine del tempo che si chiude 15-10 per i biancoblu cuneesi.

A inzio secondo tempo il risultato torna in parità: segna di nuovo la squadra di casa. Ma bastano pochi minuti e Cuneo replica : ancora Nourani ( votato poi man of the match) al termine di una giocata da calcio di punizione. I biancoblu non si faranno più raggiungere, anzi segneranno ancora. Una meta di punizione per falli ripetuti a pochi metri dalla linea, che costa anche un giallo agli alessandrini, sigla il risultato finale di 29 a 15 per i ragazzi di Malavolti e Orengo. La partita è stata combattuta ma corretta, e il Cuneo ha disposto senza troppi affanni di un avversario che all’andata si era mostrato ostico. Il terzo posto in classifica appare solido, il fatto di dovere ricevere in casa entrambe le attuali capolista, Amatori Genova e Province dell’Ovest, autorizza a sperare in un bel finale di campionato.

Intanto domenica prossima arriva a Cuneo il CUS PO, e una vittoria è necessaria per la classifica e il morale.

FORMAZIONE: Parola, De Simone R., De Simone F., Rinero, Bucci, Rolando, Giraudo, Sommacal, Orcellet, Sciaccaluga, Tassi, Di Gregorio, Tallone, Borgogno, Roagna. A disposizione: Olivero, Luciano, Salvagno, Nourani, Perda, Ristorto, Rottondo.