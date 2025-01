Da Bra a Torino per la catechesi dedicata agli adulti con il cardinale Roberto Repole

«Che cosa cercate?». Continuano le catechesi per adulti condotte dall’Arcivescovo di Torino, cardinale Roberto Repole. Ritrovo venerdì 24 gennaio, alle ore 21, nella chiesa del Santo Volto (via Val della Torre, 3) per l’incontro dal titolo: "Pietro, lasciarsi perdonare".

Viene offerto gratuitamente anche un servizio di baby sitter, con diretta streaming sul canale YouTube della diocesi e traduzione nella lingua dei segni (LIS). Da Bra servizio autobus privato: per prenotazione telefonare al numero: 3391879415.

I prossimi incontri sono in programma: venerdì 21 marzo (La Samaritana, scoprirsi amati); venerdì 9 maggio (Nicodemo, la possibilità di rinascere). Gran finale sabato 7 giugno, alle ore 21.30, con la Veglia di Pentecoste.