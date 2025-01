Si è ribaltato in un campo a lato della carreggiata un camion che, nel pomeriggio di oggi, martedì 21 gennaio, stava percorrendo la strada provinciale 589 tra i comuni di Busca e Costigliole Saluzzo.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale e in seconda battuta i Vigili del Fuoco con la prima partenza di Cuneo e i volontari di Busca che hanno messo in sicurezza il veicolo. Per la rimozione del mezzo dovrà intervenitre il soccorso stradale.