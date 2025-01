Torna a Dronero il Pattinaggio su Ghiaccio

Segna la data! Il 24 gennaio 2025 inaugura a Dronero "Wonderland On Ice", la pista di pattinaggio su ghiaccio vero, pronta a regalare divertimento per tutta la famiglia.Il pattinaggio su ghiaccio torna finalmente a Dronero, nella località Prabunet (campo da basket), e sarà attivo fino al 23 febbraio 2025.

Speciale Inaugurazione: 50% di Sconto!

Non perdere l'incredibile occasione del giorno di apertura: il 24 gennaio, dalle ore 15:00 alle 17:00, tutti i visitatori potranno pattinare usufruendo di un 50% di sconto sul biglietto di ingresso.

Che tu sia un principiante o un esperto pattinatore, è il momento perfetto per scendere sul ghiaccio e vivere la magia invernale a un prezzo imbattibile!

Festeggia il Compleanno sulla Pista!

Hai un compleanno in arrivo? Regalati un’esperienza unica e organizza la tua festa direttamente sulla pista da pattinaggio! Invita i tuoi amici a divertirsi insieme a te, circondati dall'atmosfera magica di Wonderland On Ice.

Per informazioni e prenotazioni, contatta il Tel. 3335681341.

Dettagli dell'Evento

Data di apertura : 24 gennaio 2025

: 24 gennaio 2025 Durata : Fino al 23 febbraio 2025

: Fino al 23 febbraio 2025 Luogo : Dronero, Loc. Prabunet (campo da basket)

: Dronero, Loc. Prabunet (campo da basket) Offerta speciale: Sconto del 50% il 24 gennaio, dalle 15:00 alle 17:00

Un'Esperienza da Non Perdere

Dopo un'attesa di mesi, il pattinaggio su ghiaccio torna a Dronero, con un'ambientazione unica e tanto divertimento per tutte le età. "Wonderland On Ice" è l'occasione perfetta per trascorrere momenti unici con amici e famiglia, circondati dalla magia del ghiaccio. Approfitta dell'inaugurazione per vivere un pomeriggio speciale e divertente.

Resta Aggiornato!

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, segui Wonderland On Ice sui social:

Instagram

Tel.3335681341

Non mancare all'evento inaugurale e goditi uno sconto esclusivo per iniziare al meglio la stagione sul ghiaccio!