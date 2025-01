A Cuneo la rassegna "Un Teatro in Mezzo ai Libri": direzione artistica della Compagnia Il Melarancio

Sotto la Direzione Artistica della Compagnia Il Melarancio e il sostegno dell’amministrazione comunale, anche per quest’anno si inaugura la Rassegna Un Teatro in Mezzo ai Libri nell’ambito del progetto Cultura 0/6 Crescere con Cura. Ad accogliere il pubblico e le compagnie sarà il salone della Biblioteca 0-18 a Cuneo, proponendo quattro spettacoli scelti nel panorama italiano di teatro per la prima infanzia.

Il 25 gennaio 2025 inaugura la rassegna la compagnia Accademia Perduta / Romagna Teatri di Forlì con lo spettacolo “La Gallinella Rossa”. Realizzato con le tecniche del teatro d’attore, pupazzi e oggetti musicali, narra la storia di una gallinella che un giorno, razzolando in cerca di cibo, trovò dei chicchi di grano per i suoi pulcini. Ma invece di mangiarli ebbe una brillante idea… Dai 2 anni.

Il primo febbraio 2025 ospiteremo l’attrice Ketti Grunchi/Ensemble Teatro di Vicenza con lo spettacolo “Wonder me!”. Pensato per bambini piccoli e piccolissimi, narra, con pochissime parole ma molti gesti e sguardi, l’incontro tra due persone. Uno spettacolo che rilascia pennellate profonde, regala innumerevoli sorrisi spontanei ai bambini e lega a sé anche i “ribelli”. “Wonder me!” è uno spazio reale per l’immaginazione, un gioco relazionale, musicale, a tratti energetico, a tratti delicato e intimo, che si conclude con il coinvolgimento attivo dei bambini. Dai 2 anni.

Il 15 febbraio 2025 sarà con noi la Compagnia Il Melarancio di Cuneo con “ABCD’Emozioni”. Uno spettacolo dove i due personaggi in scena si incontrano, si conoscono, si esplorano. E giocano, senza usare parole, solo musica e movimenti del corpo. Da questo intreccio nascono gioia, curiosità, paura, rabbia, tristezza, solitudine: sfumature e diverse intensità per dare valore ad ogni emozione condividendola con il giovane pubblico. Non esistono emozioni buone o cattive, ognuna/o di noi le sperimenta tutte nel corso della vita. L’importante è accoglierle, riconoscerle e lasciarle fluire, aprendosi e lasciando loro spazio. “ABCD’Emozioni” è anche un gioco nello spettacolo, che guida la musica e la danza in continuo scambio e trasformazione. Dai 3 anni.

Il 22 febbraio 2025 conclude la rassegna la Compagnia Schedia Teatro con lo spettacolo “Oltre”. Cosa succederebbe se, giocando da soli in casa, finissimo dentro l’armadio di mamma e papà? “Oltre” ci porta in un luogo proibito, misterioso, assolutamente irresistibile! Un luogo tutto da esplorare e da giocare, guardando il mondo dall’altezza dei piccoli. Dai 3 anni.

Tutti gli spettacoli saranno accompagnati da una preziosa bibliografia sui temi affrontati, per continuare a leggere insieme, grandi e piccoli, anche oltre il Teatro.

Ingresso euro 4,00

Per gli spettacoli del 25/01, 15/02 e 22/02 sono disponibili 59 biglietti acquistabili on-line tramite il sito https//ticket01.comune.cuneo.it

I restanti 40 biglietti si acquistano direttamente presso la biglietteria in Biblioteca 0-18 (Via Santa Croce 6 – Cuneo) a partire da un’ora prima della rappresentazione.

Attenzione: si ricorda che anche l’adulto accompagnatore deve acquistare il proprio biglietto.

Tutte le attività proposte sono ACCESSIBILI su ruote (da disabili e da passeggini).

Calendario:

Sabato 25 Gennaio 2025 – ore 17,30

Accademia Perduta / Romagna Teatri

“La gallinella rossa “

Età consigliata dai 2 anni

Sabato 1 Febbraio 2025 – ore 16,30 e 17,30 doppia replica

Ketty Grunchi/Ensemble Teatro

“Wonder Me“

Età consigliata da 1 anno

Sabato 15 Febbraio 2025

Compagnia Il Melarancio

“ABCD’Emozioni!”

Età consigliata dai 3 anni

Sabato 22 Febbraio 2025 – ore 17,30

Compagnia Schedia Teatro

“Oltre”

Età consigliata dai 3 anni

Per maggiori informazioni:

Officina Residenza Teatrale per le nuove generazioni

Piazzetta del Teatro, 1 – Cuneo

0171/699971

www.melarancio.com - biglietteria@melarancio.com

Biblioteca 0-18

Via Santa Croce, 6 – Cuneo

0171 444641

bibliotecazerodiciotto@comune.cuneo.it