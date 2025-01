Cuneo, successo per la prima del documentario “In montagna con gli esperti”

Coda davanti all’ingresso del cinema Monviso di Cuneo, ieri sera, per la prima proiezione del documentario “In montagna con gli esperti” della videomaker Tiziana Fantino.

Un filmato di un’ora e trenta minuti, interessante e formativo, ricco di contenuti tecnici e consigli su come andare in montagna in sicurezza, ma prima ancora con la consapevolezza di cosa si va a fare e come si deve fare, attraverso i consigli e le testimonianze degli esperti e professionisti che in montagna operano tutto l’anno.

Tante e bellissime le immagini delle nostre montagne cuneesi. Dalle Alpi Marittime, Cozie, alle Liguri, con le vette fino ai 3000 m avvolte dalla nebbia e da spettacolari squarci improvvisi nel cielo. Testimonianza di un territorio montano che non ha nulla da invidiare alle più blasonate Alpi fuori regione.

Un territorio da rispettare e preservare che viene valorizzato ancora una volta dalla videomaker appassionata di montagna e di alpinismo, socia Cai, in collaborazione con il CAI Regione Piemonte e la Fondazione CRC.

Un documentario unico nel suo genere che è risultato istruttivo per tutti e particolarmente adatto per le scuole e i corsi specifici della montagna.

Numerosi gli applausi del pubblico per il lavoro svolto con accuratezza e precisione, sottolineato dagli interventi in sala da parte dei delegati del Soccorso Alpino piemontese ( delegazioni Marittime, Monviso, Mondovì ) al Cai Centrale con il vicepresidente Giacomo Benedetti, in rappresentanza della sezione Cai di Cuneo con Roberto Beltritti, alla padrona di casa l‘assessore alla metromontagna del comune di Cuneo Sara Tomatis, all’assessore alla montagna della Regione Piemonte, Marco Gallo, al consigliere della Provincia di Cuneo Vincenzo Pellegrino, che ha portato i saluti del presidente Luca Robaldo, al direttore dell’ATL del Cuneese, Daniela Salvestrin, al sindaco di Valdieri Guido Giordana.

Presenti in sala il consigliere del GR Piemonte, Franco Galliano, che ha portato i saluti del presidente del Cai Regione Piemonte, Bruno Migliorati, il sindaco di Acceglio, Giovanni Caranzano, l’avv. Enrico Collida, numerosi istruttori e soci del CAI di Cuneo, tecnici del Soccorso Alpino, guide alpine.