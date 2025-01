Le aziende frutticole di Confagricoltura Cuneo pronte per il Fruit Logistica di Berlino

Una nutrita delegazione di aziende associate a Confagricoltura Cuneo dal 5 al 7 febbraio prossimo sarà a Berlino per partecipare alla nuova edizione del Fruit Logistica, il grande evento internazionale di settore diventato negli anni un punto di riferimento per tutti gli operatori della filiera frutticola mondiale.

Michele Ponso, presidente della sezione Ortofrutta di Confagricoltura Cuneo e della Federazione Nazionale di prodotto Frutticoltura di Confagricoltura, sottolinea così l’importanza della partecipazione delle aziende cuneesi all’evento: “La nostra presenza, sempre attiva e propositiva, al Fruit Logistica di Berlino è un’occasione unica per dimostrare l’eccellenza delle produzioni frutticole cuneesi in un contesto globale. I nostri prodotti non rappresentano solo la qualità agricola del nostro territorio, ma anche un modello sostenibile e innovativo di fare agricoltura. Partecipare a un evento di questa portata permette alle aziende di aprirsi a nuovi mercati, di stringere collaborazioni strategiche e di rafforzare la competitività del comparto frutticolo locale. La provincia di Cuneo ha molto da offrire, e il Fruit Logistica è la vetrina ideale”.

L’edizione 2024 dell’evento ha fatto registrare la presenza di circa 2.770 espositori provenienti da 94 Paesi e di oltre 66.000 visitatori da 145 Paesi di tutto il mondo, affermandosi la fiera leader per il commercio mondiale della frutta. Confagricoltura sarà presente con uno spazio espositivo di 63 metri quadri ubicato nel padiglione 4.2, stand A-12 dove organizzerà numerosi eventi e incontri e momenti di approfondimento per le aziende partecipanti.

La partecipazione alla kermesse è per Ponso occasione anche per sottolineare il delicato momento del comparto, alle prese con diffusi cali di produzione, condizioni climatiche avverse, instabilità di mercato e incertezze globali. “I produttori cuneesi sono presenti al Fruit Logistica fin dai suoi albori in quanto, oltre ad essere un’esposizione importante, rappresenta il luogo privilegiato in cui tirare le somme della stagione conclusa e gettare le basi per quella che verrà – dichiara –. Negli ultimi anni registriamo, purtroppo, non poche difficoltà che incidono negativamente su quasi tutte le produzioni frutticole: non mi riferisco solo ai prezzi di vendita, quanto ad esempio all’insorgere di sempre nuove fitopatie e, da questo punto di vista, la riduzione dei principi attivi utilizzabili per la difesa non fa che aggravare la situazione. Se a questo aggiungiamo, poi, costi di produzione in generale rialzo e situazioni meteo climatiche sempre più avverse si capisce il motivo per cui molte imprese faticano a restare sul mercato”.

“Inoltre, in un contesto internazionale dominato dall’instabilità sono pesanti i contraccolpi commerciali sul comparto: sia quelli diretti, con Paesi dell’area asiatica e africana (India ed Egitto, ad esempio) che chiudono le loro frontiere alle importazioni di frutta italiana o europea, sia quelli indiretti. Laddove, infatti, subentrano nuove nazioni competitor a condizioni decisamente concorrenziali, sarà poi molto complicato per le nostre produzioni recuperare quote di mercato, in caso di eventuali riaperture”, conclude Ponso.