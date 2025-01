Storie dall’Argentina: Carlo Bosso presenta “Razza Nostrana” a Pagno

L’associazione Ala Veja di Pagno invita domani sabato 25 gennaio, alle 17, gli appassionati di storia e letteratura al Salotto della Valle Bronda, (in via Caduti Liberazione, 8) per la presentazione del libro “Razza Nostrana” alla presenza dell’autore Carlo Bosso.

Il libro, frutto di approfondite ricerche, guida i lettori attraverso racconti emozionanti legati all’Argentina, seguendo le tracce di don Orazio Bosso, un antenato dell’autore.

Figura affascinante don Orazio Bosso fu il primo a introdurre il cinematografo nella cittadina argentina di El Trebol.

Ma “Razza Nostrana non si ferma qui”: Bosso accompagna il lettore anche nelle vite di Carlitos e Mary, coraggiosi oppositori della dittatura militare, che pagarono con la loro vita il prezzo della libertà. Tra le pagine del libro emerge inoltre la storia delle apparizioni della “Virghe della Ghitta”, la Madonna delle Ghiaie, intrecciando storia, fede e mistero.

Un’occasione speciale per conoscere un’opera che fonde memoria, impegno e cultura, raccontata direttamente dall’autore.

L’evento è un viaggio intenso tra le pieghe di un passato lontano ma ancora carico di emozioni e insegnamenti.

Ingresso libero.