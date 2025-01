Borgo San Dalmazzo: prosegue, con l’associazione Monserrato, il progetto #MunseCreativeLAB

Il Santuario di Monserrato, grazie all’impegno dell’associazione omonima e al generoso supporto della Fondazione CRC, ha visto una straordinaria integrazione: non solo luogo di culto ma anche un dinamico centro culturale dove arte, tradizione e innovazione si intrecciano.

Il progetto #MunseCreativeLAB, lanciato nel 2024, ha rappresentato il cuore pulsante di questa evoluzione, con una serie di laboratori creativi aperti a chiunque volesse esplorare e sviluppare la propria creatività.

Pittura, fotografia, laboratori creativi e altre forme artistiche sono state le principali discipline proposte durante l’anno, offrendo ai partecipanti l’opportunità di sperimentare nuove tecniche e di immergersi nella suggestiva atmosfera che caratterizza il Santuario. Un’occasione unica per appassionati e curiosi di mettersi alla prova in un ambiente stimolante e ricco di storia.

L’obiettivo degli organizzatori è stato chiaro sin dall’inizio: mantenere il Santuario principalmente come luogo di preghiera, ma anche un punto di riferimento per la comunità locale. Un luogo dove le nuove generazioni, ma anche chi ha già partecipato, possano scoprire e apprezzare il ricco patrimonio culturale del territorio. I laboratori non sono stati soltanto momenti di apprendimento, ma anche spazi di incontro e confronto, ideali per condividere passioni, esperienze e idee.

L’associazione Santuario di Monserrato non intende fermarsi qui e sta già lavorando su nuove iniziative per il 2025, con l’obiettivo di continuare a promuovere la cultura e a coinvolgere sempre più persone in questo affascinante percorso creativo.

Gli appuntamenti del mese di febbraio.

– Laboratorio fotografia con macchina istantanea – 8, 15 (ore 14) e il 22 febbraio (ore 9.30) – Organizzato dalla fotografa freelance Veruschka Verista– Per info/iscrizioni: 393.6127641

– Laboratorio telaio circolare – 9 e 16 febbraio ore 14.00 – Organizzato da: Federica Dalmasso – Per info/iscrizioni: 3313813238

– Laboratorio creativo carnevale: Realizzo la mia maschera (laboratorio gratuito) – 22 febbraio ore 15 – Per info/iscrizioni: 340.2549768

– Orchidee da giardino (laboratorio gratuito) – 26 febbraio alle ore 20,30 – Organizzato da: Elisir d’orchidea – Per info/iscrizioni: 346.5267579