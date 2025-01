Un'auto è uscita di strada, nella serata di venerdì 24 gennaio, sulla provinciale 12, nel territorio di Bastia Mondovì (direzione Mondovì).

Il conducente ha perso il controllo, verosimilmente a causa del manto stradale scivoloso ed il mezzo si è ribaltato.

Necessario l'intervento del 118, oltre che dei Carabinieri per i rilievi del caso e dei Vigili del Fuoco (con i volontari di Dogliani) per la messa in sicurezza del tratto. Non si registrano feriti gravi.