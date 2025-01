Mondovì: il Meeting di Primavera diventa internazionale

Il Meeting di Primavera, la manifestazione regina dell’atletica leggera a Mondovì, diventa internazionale.

È un traguardo storico quello raggiunto dalla società organizzatrice dell’Atletica Mondovì-Acqua S. Bernardo. L’inserimento nel calendario internazionale World Athletics, approvato dalla Fidal nazionale e ratificato dal Comitato piemontese, segna un passo importante nella crescita dell’evento, che quest’anno taglia il traguardo delle 25 edizioni.

Il tradizionale Meeting del 2 giugno, sulla pista "Fantoni Bonino" di Mondovì, si conferma dunque come uno degli appuntamenti più importanti per l’atletica leggera italiana. Il passaggio allo “status” di internazionale rappresenta un importante salto di qualità per la manifestazione, che avrà un respiro più ampio, richiamando atleti di alto livello e confermando Mondovì quale centro nevralgico nel panorama sportivo piemontese.

Così Fabio Boselli, presidente dell’Atletica Mondovì-Acqua S. Bernardo: «Ce lo eravamo prefissati e ora lo vogliamo realizzare. Il Meeting per noi è una tradizione, un’occasione per valorizzare l’impianto, far conoscere la nostra realtà e promuovere l’atletica in una bella vetrina per la città di Mondovì e per tutto il movimento. Un passo che porta la memoria indietro di anni, a chi nel 2000 aveva “creato” l’evento, Milvio Fantoni, anima dell’Atletica Mondovì e grande allenatore».

«Una sfida impegnativa e difficile, nella consapevolezza che occorrerà raddoppiare le risorse e gli sforzi in un gran gioco di squadra», aggiunge il responsabile organizzativo Enrico Priale. «Un percorso partito da lontano, che ha visto progressivamente innalzare il livello dell’evento, e quindi delle ambizioni, ma sempre assicurandone alla società, in primis, la sostenibilità».

Lo scorso anno, oltre 600 atleti avevano scelto Mondovì per gareggiare. La più lontana, la nazionale australiana Georgia Harris, arrivava letteralmente dall’altra parte del mondo e si era aggiudicata la gara dei 100 metri.

«Accogliamo con estrema soddisfazione la nuova dimensione internazionale del Meeting di Primavera», il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore allo Sport, Alessandro Terreno. «Il giusto riconoscimento per un lavoro serio e costante che viene da lontano e che, negli ultimi anni, ha portato la manifestazione a crescere in qualità e autorevolezza. Dopo aver ottenuto 900 mila euro per il completamento del polo sportivo del Beila, l’internazionalizzazione del Meeting rappresenta la giusta consacrazione per l’atletica monregalese. Grazie, dunque, al presidente Fabio Boselli e a tutti i suoi collaboratori per il lavoro svolto in questi anni. Come amministrazione continueremo ad accompagnare l’Atletica Mondovì in questo straordinario percorso di crescita collettiva».