Domenica 26 gennaio si celebra la VI Domenica della Parola di Dio

«Spero nella tua Parola» (Sal 119,74) è il tema scelto per la VI Domenica della Parola di Dio che si celebra domenica 26 gennaio. Papa Francesco, fin dagli inizi del suo pontificato, ha sottolineato l’importanza dell’ascolto e della lettura quotidiana del Vangelo, da tenere a portata di tasca.

Come nasce questa giornata

La Giornata della Domenica della Parola è nata con la lettera apostolica in forma di motu proprio “Aperuit Illis” del 30 settembre 2019, memoria liturgica di San Girolamo nell’inizio del 1600° anniversario della morte. Il Santo Padre, nel documento, stabilisce che la terza domenica del tempo ordinario, ogni anno, sia dedicata alla «celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio».

Scopo della Giornata

L’iniziativa ha lo scopo di rimettere la Parola di Dio al centro della vita della Chiesa. Sarà un giorno speciale, da vivere in modo solenne, ma anche semplice, nella condivisione fraterna e nella consapevolezza di “possedere” un dono prezioso. Da evidenziare anche il grande valore ecumenico che questa Domenica possiede, visto che cade vicina alla Giornata di dialogo tra ebrei e cattolici (17 gennaio) e alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18- 25 gennaio).

Celebrazione della Domenica della Parola

Alle ore 9.30 di domenica 26 gennaio, il Papa presiederà la celebrazione dell’Eucaristia nella Basilica di San Pietro e, a seguire, con il fine di ravvivare la responsabilità che i credenti hanno nella conoscenza della Sacra Scrittura, donerà ai presenti il Vangelo di Luca.

Sussidio liturgico-pastorale gratuito

La Sezione per le questioni fondamentali dell’Evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’Evangelizzazione, incaricata dal Papa di promuovere l’evento, ha messo a disposizione online un Sussidio liturgico-pastorale gratuito utile per vivere la Parola di Dio e la preghiera in comunità, in famiglia e personalmente. Il testo è scaricabile online in lingua italiana, sul sito www.evangelizatio.va . Si tratta di uno strumento che offre delle proposte di incontro con la Parola da sfruttare in comunità, in famiglia, nella vita quotidiana. Inoltre include articoli, meditazioni, testi per l’Adorazione e suggerimenti pastorali.

Giubileo della speranza

Nel 2025 questa Giornata si inserisce nel Giubileo, un’occasione in più per comprendere quanto sia importante nella vita quotidiana della Chiesa il riferimento alla Parola di Dio, non confinata in un libro, ma sempre viva e che si fa segno concreto e tangibile. Ed ecco che papa Francesco, proprio nell’Aperuit illis, a ragione dell’istituzione della Giornata, cita una delle più celebri e icastiche frasi di San Girolamo: «L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo».