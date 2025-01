Oggi, sabato 25 gennaio, si chiude la Settimana per l’unità dei cristiani

Si chiude oggi, 25 gennaio, la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, appuntamento ecumenico internazionale promosso congiuntamente dal Consiglio ecumenico delle chiese e dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani.

Per l’arcidiocesi di Torino, di cui fa parte anche la città di Bra, la celebrazione di chiusura è in programma oggi, sabato 25 gennaio, alle ore 18, nella chiesa di San Francesco di Assisi a Torino (via S. Francesco d’Assisi 11) con la presenza di padre Ambrogio Cassinasco, don Andrea Pacini e Tobias Brendel.

Il punto di partenza è la domanda di Gesù: «Credi tu questo?» (Gv 11,26), fondamento della fede cristiana e tema che ha accompagnato gli incontri a partire dal 18 gennaio tra preghiera e dialogo, perché papa Francesco è il primo a spingerci, con il suo magistero, sulla via della pace, della misericordia e della riconciliazione. Come avvenne al Concilio di Nicea che superò profonde divergenze teologiche e gravi tensioni, e di cui ricorre l’anniversario dei 1700 anni.

Sono stati intensi momenti di riflessione, perché l’unità dei cristiani non la facciamo noi, ma la fa Dio, a noi il compito di pregare. Agli incontri hanno partecipato le comunità Cattoliche, Evangeliche e Romene Ortodosse della diocesi, poiché, malgrado il fatto che i cristiani appartengono a tradizioni diverse, la Parola di Dio, su cui pregano, studiano e meditano è fondamentale per la comunione. L’occasione è stata anche propizia per ricordare i martiri di Cristo di tutti i tempi.